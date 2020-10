Alessandra Mussolini cade a 'Ballando con le stelle' e finisce in ospedale

Alessandra Mussolini è caduta e ha battuto la faccia durante le prove di danza di “Ballando con le stelle”: la parlamentare e attrice è stata portata in una clinica romana, dove stanno valutando i danni riportati a seguito del brutto capitombolo. Durante le prove, come ha scritto il sito 'Dagospia', la Mussolini è incappata in una brutta caduta mentre il suo compagno di danza Maykel Fonts la stava facendo volteggiare in aria: è precipitata al suolo di faccia. Successivamente i due hanno raccontato su Instagram i risultati della Tac al naso.

Alessandra Mussolini cade a 'Ballando con le stelle' e finisce all'ospedale

La Mussolini è una delle concorrenti più interessanti e allo stesso tempo più discusse di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1: sui social sono già diventati celebri gli scontri tra la Mussolini e Selvaggia Lucarelli, con le due che non perdono occasione di provocarsi tra un ballo e l’altro. L'ultimo ha visto la giornalista dirle che ha "atteggiamenti da vajassa".

“Il ballo di stasera ti rappresenta molto: tanta energia positiva utilizzata un po’ male. Tu sei questo nella vita: hai delle potenzialità… Perché uno prova a dire qualcosa di sensato e tu metti il bavaglio per fare lo show?”, ha chiesto Lucarelli a Mussolini che nel frattempo aveva indossato una mascherina in segno di protesta. “Sei una bella donna, sei a tratti simpatica… se ti levassi la parte scenografica in cui esageri, fai la popolana, potresti beccarti un giudizio onesto. Hai ballato discretamente”, ha aggiunto. Tolta la mascherina, Alessandra Mussolini ha chiesto: “Cosa intendi per popolana?”. Invece Maykel Fonts in un'intervista rilasciata a Today ha detto che si era fatto un'idea sbagliata di lei e ha consigliato alla Lucarelli di giudicare soltanto il ballo e non il resto.

