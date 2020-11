Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini in lacrime: "Non farò la finale"

Salta la finale di Ballando con le stelle per Maykel Fonts e Alessandra Mussolini. Il ballerino è risultato positivo al coronavirus e dunque non potrà essere in pista sabato 21 novembre. Difficile - per non dire impossibile - trovare in corsa un sostituto, perciò anche per la parlamentare, molto probabilmente, la corsa finisce qui.

Alessandra Mussolini in lacrime nel video: "Non farò questa finale"

Un brutto colpo per Alessandra Mussolini, che in questo percorso ci ha messo l'anima e tanta passione. In un video pubblicato su Instagram conferma quanto aveva già anticipato Milly Carlucci, cioè che la sua presenza in finale è molto più che a rischio. Dai tamponi fatti finora è sempre risultata negativa, ma non basta: "Mi sentivo di fare questo video per tutti voi che ci avete finora sostenuto con tanto affetto, a me e Maykel. Sapete che Maykel ha questa sospetta positività e quindi non potrà essere con me alla finale e molto probabilmente non ci sarà neanche io. Sto facendo tamponi ogni giorno, sono sempre negativa". Ripensando alla strada fatta finora con il suo maestro non trattiene le lacrime:" Il dispiacere è grande per tutto il percorso che abbiamo fatto. Ci siamo sempre divertiti, io mi sono sempre buttata, come ha detto Carolyn Smith. Molto probabilmente non farò questa finale".

Maykel Fonts risponde alla Mussolini: " Cerca di essere forte, me l'hai insegnato tu"

Commosso per le parole di Alessandra Mussolini, Maykel Fonts le risponde tra le sue storie di Instagram: "Ciao amica mia. Non abbatterti e cerca di essere forte perché me l'hai insegnato tu che bisogna andare avanti. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto e dopo tutto quel terreno che abbiamo conquistato insieme, penso che la cosa più opportuna sia finire e finire come campioni. Sono fiero del lavoro fatto con te. Quanta forza mi hai trasmesso".