Alessandra Mussolini piange da Barbara D'Urso per le condizioni della madre

Ieri a Pomeriggio 5 tra gli ospiti era presente Alessandra Mussolini. L'ex politica ha vissuto un momento molto emozionante durante il quale non ha saputo trattenere le lacrime. La commozione dell'ospite però ha molto sorpreso Barbara D'Urso, la conduttrice, in quanto di solito Mussolini è molto coriacea.

In studio stavano parlando di persone anziane e del supporto che queste necessitano, in particolare delle loro condizioni di salute e delle rsa che danno sostegno anche a quegli anziani che sono autosufficienti, ma che non possono stare da soli a casa tutto il giorno. Impossibile quindi non nominare la madre di Alessandra, Marianna Pia Villani Scicolone (sorella di Sophia Loren), che ha 84 anni. Proprio parlando della mamma, Mussolini ha spiegato che ci sono alcune persone che necessitano compagnia durante la giornata, qualcuno che le curi.

"Mia madre – ha spiegato Alessandra – è una persona fragile. C’è un’età in cui tu li devi tenere su un guanto (gli anziani, ndr). Può succedere di tutto dall’oggi al domani. Lei sta bene comunque ora". La conduttrice ha quindi voluto omaggiare la sua ospite e la madre e quindi ha mandato in onda un video con le immagini dell'incontro tra le due nel 2020, dopo il lockdown.

Quelle immagini le hanno toccato il cuore e si è lasciata prendere dall'emozione e Barbara ha aggiunto: "Voglio dire una cosa a Maria, ti dedico di nuovo la canzone ‘Abbracciame’, che è una delle mie canzoni preferite. Troppe volte mancano gli abbracci". "Io la mamma non ce l’ho da quando sono piccola. Però so che poi diventano fragili", ha poi aggiunto.

"Vederla così… per me sono sempre delle cose emozionanti", ha spiegato l'ex politica con la voce rotta dal pianto e chiedendo di non essere più ripresa. D'Urso non ha potuto fare a meno di commentare: "Amore, bella Maria e bella Alessandra, a cui voglio tantissimo bene".