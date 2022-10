Domenica In, Alessandra Mussolini e la frecciata a Selvaggia Lucarelli sul compagno

L'appuntamento domenicale con Domenica In si è aperto con i protagonisti di Ballando con le Stelle. In studio Iva Zanicchi, per qualche minuto è stato anche riaperto l'argomento della discussione con Selvaggia Lucarelli e quel tr**a sussurrato dalla concorrente all'orecchio del suo ballerino, ma anche Giampiero Mughini, Paola Barale. Come opinionisti Guillermo Mariotto, che anche uno dei giudici di Ballando, Anna Pettinelli e anche Alessandra Mussolini reduce dall'esibizione di venerdì sera a Tale e Quale Show.

Mussolini, che ha vestito i panni di Lady Gaga venerdì sera, ha voluto dire la sua sul conflitto d'interessi che sta vivendo in questo momento Lucarelli nel programma di Milly Carlucci: tra i concorrenti infatti c'è anche il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Mussolini ha voluto sottolineare che secondo lei Selvaggia si sta trattenendo troppo e che infatti "non esprime neanche un giudizio tecnico nei confroti del compagno" e questo non va bene, perché invece con gli altri lo fa.

A questo punto Mara Venier è intervenuta interrompendola: "Ma te vuoi sempre parlare di Selvaggia eh! Basta, ora vediamo la tua esibizione di Lady Gaga" e ha mandato in onda lo spezzone della sua interpretazione della popstar.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli

Attraverso il mondo virtuale Lorenzo Biagiarelli conosce Selvaggia Lucarelli. Le indiscrezioni dicono che il loro primo appuntamento ha avuto come luogo un ristorante giapponese. Di certo è stato amore a prima vista e, ormai da qualche anno, i due fanno coppia. Oltre che per la notorietà della giornalista, la relazione tra i due ha fatto molto parlare a causa della differenza di età (classe 1974 lei, 1990 lui), ma il tempo ha dato ragione ad una coppia che sembra andare d'amore e d'accordo. Entrambi hanno una vita social molto attiva, il profilo Instagram di Lorenzo è ricchissimo di piatti, di ogni colore e per tutti i gusti.