Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini: "Non interpreterò mia zia, c'era anche un accordo"

No, questa imitazione non s'ha da fare. Questa è la decisione incontestabile presa da Alessandra Mussolini riguardo alla decisione della produzione di Tale e Quale Show di farle interpretare sua zia, Sophia Loren. Secondi alcuni rumors Mussolini avrebbe anche abbandonato arrabbiata il camerino di prova. A chiarire la situazione ci ha pensato la stessa Alessandra tramite le storie social condivise dal suo manager, Nando Moscariello, che è stato il primo ad annunciare che la performance dell'ex deputata era a rischio.

Alessandra ha spiegato perché non intende vestire i panni della zia e accenna anche ad una promessa che le era stata fatta: "Allora la situazione è questa non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia ma non per una questione…per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre".

"Quindi ringraziando Dio loro adesso lo hanno capito che io non intendo proprio farlo. Mi sono tolta proprio tutto - ha continuato Mussolini - Oggi è lunedì (le dichiarazioni sono state fatte ieri pomeriggio, ndr), abbiamo fatto le prove, loro avevano già la parrucca e tutto, hanno fatto finta di mettermela in testa e io me la sono messa e ma la sono tolta. Manco l’abbiamo tagliata e quindi è così. La situazione attuale è questa e non mi va di fare l’imitazione così questo è tutto".

A questo punto viene da chiedersi se Mussolini salterà proprio la puntata di venerdì su Rai 1 oppure se le verrà assegnata una nuova cantante.