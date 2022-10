Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini abbandona le prove: non vuole imitare la zia Sophia Loren

Capricci da star o c'è qualcosa di più grande sotto? Alessandra Mussolini avrebbe fatto le bizze durante le prove di Tale e Quale Show, abbandonando le prove, come fa sapere Davide Maggio. A confermare la notizia le parole di Nando Moscariello, agente dell'ex parlamentare, che sui social fa sapere: "Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Ale?sandra Mussolini nei panni di Sophia Loren".

Un messaggio ricondiviso tra le storie Instagram dalla stessa Mussolini, che però non fa sapere altro. La concorrente del talent show di Rai dunque, avrebbe abbandonato le prove perché si rifiuta di imitare sua zia icona del cinema italiano. Eppure solo un anno fa, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, l'aveva gia fatto esibendosi sulle note di "Mambo italiano", scena cult del film "Pane, amore, e...".

Dissidi familiari? Si dovrà aspettare venerdì per saperne qualcosa in più, ma soprattutto per scoprire se Alessandra Mussolini sarà in studio nei panni della grande attrice. Il forfait potrebbe costarle caro per la gara in corso.