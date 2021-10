Alessandra Mussolini vs. Selvaggia Lucarelli, caos a Ballando con le Stelle

Alessandra Mussolini abbandona Ballando con le Stelle 2021 dopo una sola puntata? La bomba esplode sui social grazie ad un botta e risposta a distanza tra l'ex parlamentare e Selvaggia Lucarelli.

La minaccia di Alessandra

Tutta colpa, si fa per dire, della giudice del programma Rai, che nelle sue storie Instagram ha risposto alla domanda di un utente che le chiedeva perché Alessandra facesse parte del cast dello show. "Le dittature finiscono prima o poi", ha replicato Lucarelli, scatenando la furia di Alessandra.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, Mussolini ha tuonato. "Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare". Minacce credibili o puro e semplice show nello show, per alimentare l'attesa nei confronti della puntata di sabato? D'altronde Selvaggia e Mussolini si sono punzecchiate per l'intera scorsa edizione, quando Alessandra era una concorrente. E allora perché non replicare anche quest'anno, per la gioia degli ascolti tv che sabato scorso hanno già straordinariamente premiato il talent condotto da Milly Carlucci?