Alessandra Mussolini in tv dopo l'incidente, ma interrompe il collegamento per il sangue dal naso

Niente di rotto, ma un grande spavento per Alessandra Mussolini. La parlamentare, nel cast di 'Ballando con le stelle', ha avuto un incidente lunedì pomeriggio durante le prove. É caduta - fa sapere per un suo errore - durante una presa con il maestro Maykel Fonts, finendo a terra di faccia. Trasportata subito in ospedale, dove le hanno fatto una tac, la Mussolini non ha riportato nessuna frattura, ma un'emorragia al naso.

É ancora molto provata, ma probabilmente sabato riuscirà ad essere in pista per la terza puntata del dance show di Rai1. Lo ha fatto sapere questa mattina a 'Storie Italiane', dove era ospite insieme al suo ballerino: "Mi sta prendendo la rabbia - ha detto in lacrime ad Eleonora Daniele - Stavamo tanto bene. Volevo dimostrare il divertimento che condividiamo, invece questo mi ha un po' bloccato".

Alessandra Mussolini interrompe il collegamento per il sangue dal naso

Durante il collegamento continua ad uscire sangue dal naso di Alessandra Mussolini, come le fa notare anche la conduttrice dallo studio, tanto che è costretta a interrompere e uscire dall'inquadratura per medicarsi. Continua Fonts: "Dobbiamo essere capaci di andare avanti. Come hanno fatto Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi".