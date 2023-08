È morto Alessandro Alessandro, pianista del Costanzo Show e Agenzia Matrimoniale

Lutto nel mondo della tv e della musica. È morto Alessandro Alessandro, storico pianista del Maurizio Costanzo Show e di Agenzia Matrimoniale. Il musicista aveva 62 anni e da tempo era malato.

Scoperto negli anni '80 da Maurizio Costanzo - che lo portò dal piano bar alla televisione - Alessandro collaborò con diversi protagonisti della musica italiana, tra cui Lucio Dalla, Renato Zero, Pino Daniele e Antonello Venditti, ma lavorò anche a livello internazionale accanto a Bruce Springsteen e Tony Hadley. Sposato con la giornalista del Tg1 Cristina Guerra, lascia tre figli.

Su Instagram l'addio di Marta Flavi, che insieme a lui condivise il successo di Agenzia Matrimoniale, programma cult in onda per anni sulle reti Mediaset: "Proprio adesso ho saputo che Alessandro non c'è più. Amico mio ti ho voluto molto bene e tu ne hai voluto a me. Temevo questa notizia ed è arrivata. Hai lottato come un guerriero e sei stato fortissimo. Hai sempre dato a noi tutti il tuo sorriso è la tua positività. Mi mancherai moltissimo, le nostre telefonate quotidiane le tue battute le risate. Riposa in pace tesoro".

