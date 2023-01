Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Puntata straordinaria quella di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” in onda oggi su Sky: non soltanto la prima del 2023, ma la numero 100 di un percorso intrapreso nel 2015. Per l’occasione la sfida culinaria fa tappa a Napoli, dove si eleggerà il “Miglior Ristorante del lungomare”.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 1° gennaio

Quella in onda oggi, 1° gennaio 2023, è una puntata straordinaria di “4 ristoranti”. Non semplicemente l'episodio che inaugura un nuovo anno, all’insegna della buona cucina; ma l’eccezionalità è dovuta da un anniversario molto importante: per l’amato talent culinario si tratta infatti della centesima puntata. Un percorso iniziato nel 2015 e che lo chef Alessandro Borghese continua ad affrontare con immutata passione.

Per festeggiare l’evento Borghese e la sua troupe approdano in una delle città simbolo della cucina italiana: Napoli. Più precisamente le telecamere del programma perlustrano uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici del capoluogo partenopeo: il lungomare. La vista è mozzafiato ma i sapori culinari non sono da meno. Le delizie locali non si contano, ma lo Special di puntata è un’istituzione senza pari: lo “spaghetto a vongole”.

I quattro ristoratori – e le rispettive attività - pronti ad affrontarsi sono: Marianna, con “Nonna Tittina”; Giulio con “Ostaria Pignatelli”; Alessia con “La Piazzetta”; Ivano con “Osteria del mare Pesce & Champagne”.

Ricordiamo le regole: ognuno dei concorrenti ospita nel proprio locale i tre sfidanti e chef. Consumano un pasto e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto e categoria Special. La graduatoria dovuta alla somma dei voti potrà, sul finire della puntata, essere confermata o ribaltata da Alessandro Borghese. Soltanto un'attività potrà vincere il titolo di "Miglior ristorante sul lungomare di Napoli”.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (1° gennaio 2023)

La nuova puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 1° gennaio, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche su Now Tv - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.