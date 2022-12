Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

In onda oggi, domenica 1 dicembre, il nuovo episodio di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” ci conduce tra i paesaggi naturalistici dei Colli Bolognesi. Partendo dai deliziosi tortelloni, passeranno in rassegna tutte le specialità culinaria della zona. Quattro ristoratori si daranno battaglia ma, come sempre, soltanto uno potrà aggiudicarsi la gara.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata dell’11 dicembre

La zona dei Colli Bolognesi fa da sfondo all’odierna gara culinaria di Sky. Alessandro Borghese si ferma alle porte del capoluogo emiliano, pronto ad immergersi tra le tante bontà gastronomiche di un luogo da sempre affezionato all’arte culinaria. Da ormai qualche anno anche la tradizionale cucina emiliana ha subìto rivisitazioni in chiave contemporanea di piatti che hanno fatto la storia della cucina (non solo locale).

Al centro dell’attenzione nella puntata in onda oggi, 11 dicembre, su Sky c’è il tortellone, Special di giornata e quintessenza della pasta fresca bolognese.

A preparare tortelloni e molto altro saranno Alex dell’“Antica Hostaria Rocca di Badolo”; Margherita dell’“Agriturismo Ca’ Lunati”; Daniele del “Ca’ Shin”; Antonio del “Tramvia”.

Le regole sono quelle di sempre: ogni ristoratore deve assegnare dei voti da 0 a 10 ai tre sfidanti. Le categorie da giudicare sono location, menu, servizio, conto e categoria Special. Sul finire della puntata, Alessandro Borghese può confermare o ribaltare la classifica provvisoria.

Soltanto un’attività potrà aggiudicarsi il titolo di "Miglior ristorante per una fuga sui Colli Bolognesi".

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (11 dicembre 2022)

La terza puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 11 dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.