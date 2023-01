Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

In onda oggi 15 gennaio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Uno, la nuova puntata di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” vanta scenari dal fascino immortale: quelli della millanaria Udine. Ogni edificio del luogo ha una storia da raccontare ma, come sempre, a fara la differenza saranno le bontà culinarie locali.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 15 gennaio

Con il terzo appuntamento del suo talent culinario, Chef Alessandro Borghese approda in luoghi dove è percepibile l'ampio respiro della Storia. Città italiana millenaria per eccellenza, Udine vanta una gran quantità di edifici storici dall'inestimabile fascino. Antichi castelli di epoca veneziana ed edifici nobili, ma anche umili casolari contadini, con terreni impreziositi da preziose coltivazioni.

Borghese perlustra zone come il Borgo di Paradiso di Poceniada, Pagnacco e Fagagna. La storia è anche quella che vede in tali luoghi la nascita e la diffusione di ricette che ancora oggi regnano sulle tavole friulane (e non solo). Una tradizione gastronomica dal grande valore che ha tra le prelibatezze in questione i tagliolini al prosciutto San Daniele o la selvaggina con polenta. Per non parlare del celebre frico, una bontà composta da patate,cipolle e formaggio. Molte anche le rivisitazioni in chiave contemporanea di alcuni piatti tradizionali. Lo Special dell'odierna puntata è però rappresentata dagli cjarsons: si tratta di ravioli di ricotta con ripieno variabile e capace di bilanciare il salato e il dolce.

Chef Alessandro Borghese elegge in questo appuntamento il "miglior ristorante in una dimora storica di Udine e dintorni". I ristoratori - e le rispettive attività - in gara sono: Marco con “Casa della Contadinanza”, Valentino con “Ristorante Al Zuc”, Federica con “Trattoria Al Paradiso” e Giuseppe con “Ristorante San Michele”. Le regole sono le solite: ciascun ristoratore consuma un pasto nel locale dei suoi avversari e in compagnia dello chef. Tutti devono, in tale occasione, votare l'altrui cucina attraverso varie categorie. Soltanto Borghese potrà però, nel finale, confermare o ribaltare la graduatoria provvisoria.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (15 gennaio 2023)

La terza puntata dell'anno di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 15 gennaio, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.