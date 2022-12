Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Con il suo “4 ristoranti” Alessandro Borghese ci immerge in un’atmosfera natalizia e lo fa varcando i confini nazionali: Edimburgo, capitale della Scozia, vanta ristoranti dove la tradizione italiana regna sovrana. Gli sfidanti sono messi alla prova con il tiramisù, celeberrimo dessert e Special dell’odierna puntata. Soltanto un concorrente potrà aggiudicarsi la vittoria.

“Alessandro Borghese – 4 ristoranti”: le anticipazioni del 18 dicembre

Il nuovo ciclo di appuntamenti con “Alessandro Borghese – 4 ristoranti” vanta due trasferte: lo chef ha varcato i confini nazionali e nel primo episodio stagionale si è recato a Fuerteventura (isole Canarie). Dopo le puntate di Livorno e dei Colli Bolognesi, Borghese vola a Edimburgo, a caccia del miglior ristorante italiano della città.

Quella italiana è la terza comunità della Scozia. Un dato che rende inevitabile trovare - tra quartieri storici e castelli, arte e guglie - pietanze tipicamente italiane.

Una puntata ricca di colori e luci natalizie, arricchita dallo Special di giornata: il tiramisù, forse il dessert italiano per eccellenza.

I ristoratori (e le rispettive attività) che si sfidano sono: Giuliano, con il suo "Giuliano’s Restaurant"; Ilaria, con "Terra Marique"; Rosario, della "Locanda De Giusti"; Pasquale con la "Frizzante Proseccheria".

Dopo ogni pasto i concorrenti che si sfidano devono votare - con voti da 0 a 10 - location, menu, servizio, conto del ristorante e categoria Special dell'attività che li ospita. Alla fine dei giochi Alessandro Borghese può, con i suoi voti, confermare o ribaltare la classifica provvisoria. Soltanto un’attività può aggiudicarsi il titolo di “Miglior ristorante italiano di Edimburgo”.

Dove vedere “Alessandro Borghese – 4 ristoranti” in tv e in streaming (18 dicembre 2022)

La quarta puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 18 dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche su Now Tv - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.