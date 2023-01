Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Va in onda oggi, 22 gennaio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Uno, la nuova puntata di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”. Lo Chef si ferma a Ortigia, provincia di Siracusa, per eleggere il “Miglior ristorante tra tradizione e innovazione” del posto. Tra una caponata e una pasta fritta alla siracusana, la cucina locale ha molto da offrire.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 22 gennaio

Siamo giunti al quarto appuntamento stagionale con “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Il van dello Chef fa tappa nella costa orientale della Sicilia e più precisamente ad Ortigia, provincia di Siracusa. Per gli abitanti della zona il luogo è soprannominato "U’ Scogghiu": l'ambiente è colmo di Storia, tra caratteristiche stradine, piccole piazze e la vista sul Mar Ionio. Il collegamento tra questo splendido luogo e la città di Siracusa è rintracciabile esclusivamente nel Ponte Umbertide. La storia parla di una zona contesa, nel corso dei secoli, da una gran quantità di popoli: dai romani ai greci, dai fenici agli arabi, dai borboni agli austriaci; e ciascuna popolazione ha lasciato una propria traccia, in una bellissima varietà di edifici e monumenti.

Quando a “4 ristoranti” si parla di bellezza, ricchezza e varietà a emergere non può che essere la cucina locale. La tradizione, si sa, è sacra e tanto nelle locande che nei ristoranti di lusso è possibile tuffarsi nelle bontà culinarie di Ortigia. Tra le tante pietanze che ritroviamo è d’obbligo menzionare la pasta fritta alla siracusana o alla salsa moresca, la caponata e la matalotta (zuppa di pesce), i pupetti i mucco (polpette di pesce) e tante altre bontà. Lo Special di giornata è proprio la caponata, uno dei piatti siciliani più emblematici.

I ristoranti (e rispettivi ristoratori) pronti a sfidarsi sono: “Alevante Restaurant” di Igor, “Macallè Sicilian Bistrot” di Maurizio, “La Tavernetta da Piero” di Angela e “Locanda Maniace” di Mirko. Il vincitore si porterà a casa il titolo di “Miglior ristorante tra tradizione e innovazione di Ortigia”.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (22 gennaio 2023)

La nuova puntata di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 22 gennaio, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.