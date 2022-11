Alessandro Borghese - 4 ristoranti: anticipazioni della prima puntata

In onda oggi, domenica 27 novembre, la prima puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” ci fa respirare l’aria della splendida Fuerteventura. Quattro ristoratori italiani hanno aperto delle attività in questa isola delle Canarie e si sfidano adesso in una gara all’ultimo piatto.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 27 novembre

Le nuove puntate del celebre programma culinario “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” non si limitano a visitare in lungo e in largo l’Italia, ma si avventurano per ben due volte oltre i confini nazionali. Si va da Napoli a Bologna, dalla provincia di Siracusa a Livorno ma ci si spinge anche ad Edimburgo (Scozia) e, nella prima puntata stagionale, in onda oggi in prima serata, a Fuerteventura.



Chef Borghese sbarca su questa isola subtropicale delle Canarie e incontra quattro ristoratori italiani: ognuno ha scelto di aprire una propria attività sull’Oceano Atlantico.

Protagonisti di questo appuntamento sono Alessandro, con “Mi Casa”; Nicoletta, con “Mar.ni”; Massimo con “Pasqualina Bistrot”; Giovanni, con “Locanda Il Gatto Rosso”.

Le regole sono quelle che hanno fatto la fortuna del programma: ogni ristoratore invita gli altri tre nel suo locale, insieme all'immancabile Borghese, ed ognuno deve votare - con un punteggio da 0 a 10 - le categorie location, menu, servizio, conto e special. La somma dei vari voti decreta una graduatoria parziale, che Borghese con le sue valutazioni può, nel finale, confermare o ribaltare.

La categoria special di questa puntata è il formaggio Queso Majorero, specialità locale dal sapore piccante e con un tocco acidulo.

Il vincitore della gara si aggiudica il titolo di miglior ristorante di Fuerteventura e un premio di 5.000 euro da investire nella propria attività.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (27 novembre 2022)

La prima puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 27 novembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile su Now Tv per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.