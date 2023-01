Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Sky Uno trasmette oggi, 29 gennaio 2023, in prima tv una nuova puntata di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”. Il van dello chef si ferma a Lecce dove, tra le molte meraviglie della città, sorgono ristoranti, trattorie e osterie che offrono sapori culinari di rara bontà. Come le fave e cicoria, Special di questa tappa.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 29 gennaio

Nel nuovo appuntamento di “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”, lo chef approda nella splendida Lecce. Il capoluogo salentino è protagonista da qualche decennio a questa parte di un crescente turismo: tra le principali mete vacanziere, la ribalta ha dato modo di far risplendere agli occhi del mondo le tante bellezze locali.

In tanti sono passati da queste parti: dai romani ai normanni, dai bizantini ai saraceni: nei secoli le strade, il castello, le chiese e i monumenti hanno impreziosito un luogo dove anche la tradizione culinaria è pienamente degna della propria fama. Dalle trattorie ai ristoranti di classe, dalle osterie allo street-food, qui la varietà gastronomica è tanto ricca che non basterebbero poche parole per descriverla. Tra le pietanze locali Alessandro Borghese ha estratto dal lotto le immancabili fave e cicoria, Special di puntata: piatto povero della tradizione contadina, è stata presentata negli anni anche da ristoranti gourmet. Di certo è un piatto esemplare per rappresentare la purezza e la bontà culinaria del luogo.

I 4 ristoranti in gara nella puntata di oggi sono il “Ristorante SemiSerio” di Gigi, “La Sapore” di Christian, “Dall’Antiquario” di Antonella e “Anima Terrae” di Daniele. Una gara ricca di prelibati piatti, ma soltanto un’attività potrà portarsi a casa il titolo di “Miglior ristorante nel centro storico di Lecce”.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (29 gennaio 2023)

La nuova puntata di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 29 gennaio, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.