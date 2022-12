Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della seconda puntata

In onda oggi, domenica 4 dicembre, la seconda puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” fa tappa a Livorno. Dopo la trasferta di Fuerteventura lo chef fa ritorno nel Belpaese per mangiare caciucco ed eleggere il miglior ristorante del quartiere Venezia di Livorno.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 4 dicembre

Andata in onda su Sky la scorsa settimana, la prima puntata stagionale di “Alessandro Borghese – 4 ristoranti” ci ha condotti sull’ isola subtropicale delle Canarie. Per il secondo appuntamento di questo nuovo ciclo lo chef fa ritorno in Italia, facendo tappa a Livorno e, più nello specifico, perlustra il quartiere Venezia della città toscana. Una zona suggestiva, fatta di antichi palazzi, ponticelli, canali e vicoli.

Le suggestioni, però, sono anche quelle che ritroviamo nei piatti tipici della zona.

I ristoratori che nella nuova puntata si danno battaglia sono: Luca, con “Stuzzicheria di mare in Venezia”; Camilla, con “Mediterrianeo”; Irene, con “Dietro l’angolo”; Andrea, con “Elaboratorio Culinario”.

Ogni ristoratore deve assegnare dei voti da 0 a 10 agli sfidanti. Le categorie da giudicare sono location, menu, servizio, conto e categoria special, che in questo appuntamento è rappresentato dal caciucco, vero vanto locale. Nel finale, Alessandro Borghese può confermare o ribaltare la classifica provvisoria prima di annunciare il nome del miglior ristorante del quartiere Venezia di Livorno.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (4 dicembre 2022)

La seconda puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 4 dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.