Va in onda oggi, domenica 5 giugno, la quarta puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti. I ristoratori si daranno battaglia per il titolo di miglior ristorante della costa del Molise. I piatti tradizionali locali mescolano spesso la cucina di terra e quella di mare. Piatto Special della serata: i polipetti in purgatorio. Leggiamo tutte le anticipazioni.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, le anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata stagionale di 4 ristoranti è ambientata in Molise, uno dei territori italiani meno raccontati. La regione si divide tra montagna e collina, ma è sul piccolo tratto (35 chilometri) di costa che Alessandro Borghese fa la conoscenza dei quattro concorrenti che si contendono il titolo di miglior ristorante della zona. Un tratto di terra che divide Abruzzo (a Nord) e Puglia (a Sud). Il fulcro di queste terre è Termoli, antica città di pescatori caratterizzata da un castello fatto costruire da Federico II di Svevia La particolarità della cucina di questi luoghi è da trovare nella combinazione e l’equilibrio tra i prodotti del mare e quelli della terra. La storia dice che questa simbiosi deriva da antichi scambi tra pescatori e contadini, un commercio capace di produrre ricette che ancora oggi caratterizzano la cucina locale. La categoria Special di questa settimana riguarda una pietanza di mare: i polipetti in purgatorio, un antico piatto dei pescatori a base di polipi e cipolla (a scelta, con o senza il peperone) cucinato per ore a fuoco lento. I quattro ristoratori in gara sono: Giacomo, con La Dimora del Gusto; Gianfranca, con Trattoria Nonna Maria; Miriana, con il Ristorante Cian dal 1976; Solly, con Oyster Fish. I concorrenti assegneranno i voti ai loro avversari, ma come sempre l’ultima parola spetta ad Alessandro, che con il suo giudizio finale può confermare o ribaltare la classifica.

Dove vedere 4 ristoranti questa sera (domenica 5 giugno)

La quarta puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda stasera alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.