Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

La nuova puntata di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” in onda oggi su Sky ci conduce lungo il frastagliato tratto di costa della Riviera ligure di levante. Terra di colori e di pescatori, esaltata da eccezionali sapori gastronomici.

Oggi, domenica 8 gennaio 2023, lo Chef Alessandro Borghese ci conduce in un luogo straordinario e probabilmente non abbastanza conosciuto agli italiani: le Cinque Terre. geograficamente ci troviamo lungo un tratto di costa della Riviera ligure di levante (Riviera spezzina), tra Punta Mesco e Punta di Montenero. Le 5 terre (o borghi) di riferimento sono: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

Anticamente vi erano situate una grande quantità di case di pescatori e contadini. Abitazioni colorate, vigneti e tante barche. Un luogo oggi rivitalizzato da un crescente turismo e protagonista della nuova puntata di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti". La tradizione e la storia passano, come sappiamo, anche attraverso i sapori e gli odori della cucina locale. In particolar modo qui le acciughe e il pesto sono di una prelibatezza unica al mondo.



Chef Alessandro Borghese proclama oggi il "miglior ristorante nel Parco Nazionale delle Cinque Terre". I ristoratori - e le rispettive attività - in gara sono: Luca con il suo “Da Luca”, Manuel con “Rio Bistrot”, Eliana con “Da Ely” e Francesco con “Il Casello”.

Lo Special di giornata è proprio l'Acciuga: un ingrediente che può fare tutta la differenza del caso per l'elezione del miglior ristorante delle Cinque Terre.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (8 gennaio 2023)

La seconda puntata dell'anno di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 8 gennaio, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.