Alessandro Borghese - 4 ristoranti: anticipazioni della seconda puntata

Seconda puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti che oggi, 22 maggio, elegge il miglior ristorante di cucina sardo-catalana di Alghero. Qui vedremo delle magnifiche varianti della cucina di Barcellona (dalla paella all’aragosta), che poco hanno da invidiare alle originali spagnole. Chi vincerà la sfida? Leggiamo le anticipazioni della serata.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: anticipazioni della puntata di domenica 22 maggio

Seconda tappa stagionale per Alessandro Borghese, che con il suo 4 ristoranti si ferma nella splendida Alghero, a caccia del miglior ristorante di cucina sardo-catalana del luogo, ribattezzato talvolta come Barceloneta (ovvero piccola Barcellona), senza dimenticare che il dialetto locale è molto simile all'antico catalano. Una delle particolarità di questa zona è quella di mescolare anche a tavola le tradizioni sarde alle abitudini catalane oltremare. I quattro ristoratori (e i rispettivi locali) pronti a darsi battaglia sono: Andrea con il Nautilus; Daniele con la Movida; Danilo con il Musciora Alguer Restaurant; Roberta con il Frontemare Beach Restaurant. Tra le prelibatezze della serata troviamo specialità locali come culurgiones, lorighittas, seadas e grandi varietà di pesci. Al contempo ci sono rivisitazioni di pietanze spagnole: la paella algherese, l'aragosta alla catalana, la copatza de peix (zuppa di pesce), il gattuccio all’allada, la crema catalana e il menjar blanc (dolce a base di latte). Soltanto un’attività potrà aggiudicarsi l’ambito titolo di migliore cucina sardo-catalana di Alghero.

Dove vedere 4 ristoranti questa sera (domenica 22 maggio)

La seconda puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda stasera alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.