Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata di ieri sera a Milano

In onda ieri (26 giugno) su Sky, la settima e ultima puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti ha visto come protagonista la Lombardia e ha eletto il miglior ristorante di pesce di Milano: piatti della tradizione e uno Special d’eccezione: la frittura di pesce. Chi ha vinto questa ultima tappa estiva? Leggiamo il resoconto della serata.

Resoconto e chi ha vinto la puntata di Milano

La settima – e ultima – puntata stagionale di “Alessandro Borghese – 4 ristoranti” parte da un presupposto che stupisce: non solo Milano ha il mercato ittico più grande d'Italia, ma anche il più importante del Sud Europa. Lo show culinario di Sky lancia dunque la sfida: qual è il miglior ristorante di pesce della città? La categoria Special è stata la frittura di pesce. Un piatto classico, servito generalmente nella sua versione classica. Semplice all'apparenza, ma complicato da cucinare alla perfezione. Dagli spaghetti alle vongole al plateau di crudo, la cucina di pesce di Milano può sfoggiare anche contaminazioni sorprendenti. Ad aver vinto questa puntata è stata Giulia, con il Ristorante da Giulia, situato tra Sarpi e Sempione. La donna ha avuto la meglio su Filippo e il suo ristorante El Pecà, il T4 Bistrot Experience di Nicolas e su Danilo, proprietario del ristorante Shannara 2. Oltre al titolo di miglior ristorante di pesce di Milano, Giulia ha vinto un premio di 5.000 Euro da investire nella sua attività.

Dove vedere Alessandro Borghese - 4 ristoranti

Quest’ultima stagione di Alessandro Borghese - 4 ristoranti è andata in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, disponibile on demand e visibile su Sky Go.