Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata di ieri sera

Ieri, domenica 29 maggio, è andata in onda la terza puntata dell’ottava stagione di Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Questa tappa ha permesso di eleggere il miglior ristorante di cucina lagunare di Grado: piatti della tradizione povera, rivisitati quando possibile. Chi ha vinto la sfida? Leggiamo il resoconto della serata.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: resoconto della puntata di domenica 29 maggio

Terza tappa per la nuova stagione – l’ottava – di “Alessandro Borghese - 4 ristoranti”. Il celebre show di Sky è sbarcato a Grado (Friuli-Venezia Giulia), comune ribattezzato l’Isola del Sole, oggi rinomato centro turistico e termale. Un luogo tra mare e terra, la cui cucina è impreziosita dalla tradizione di ricette povere strettamente legate alla figura del vecchio pescatore. Il piatto simbolo di tale arte culinaria è il boreto alla gradese: nato nei casoni del territorio, si prepara con pesce lagunare (prevalentemente branzino, cefalo e rombo) ed è accompagnato da polenta bianca. Nella puntata in onda domenica 29 maggio, ad aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina lagunare di Grado è stata la Trattoria Ai Ciodi di Cristiano, con 131 punti; al secondo posto, con 120 punti si è classificata Michela con il suo Al Pontil De’ Tripoli; terzo gradino del podio per il Ristorante Alla Diga di Ben; fanalino di coda è risultato essere Danilo con Alla Vecchia Marina. Cristiano ha vinto un premio di 5.000 euro da investire nell’attività, il nuovo furgone e-Expert e un’assicurazione che tutela l’attività.

Dove vedere 4 ristoranti e prossimi appuntamenti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. I luoghi protagonisti delle prossime puntate sono: Molise, Verona, Gubbio (Perugia) e Milano.