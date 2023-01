Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata delle Cinque Terre

La seconda puntata dell'anno di “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” è andata in onda ieri, 8 gennaio 2023, su Sky. Lo chef è approdato in un luogo bellissimo e tutto da scoprire: le Cinque Terre. Scopriamo come è andata e chi ha vinto questo appuntamento del talent culinario.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: il resoconto dell'8 gennaio 2023

Le Cinque Terre sono state protagonista della puntata di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti" dell'8 gennaio 2023. Un luogo da sogno e ancora non abbastanza conosciuto, nonostante il turismo crescente. Diciotto chilometri di splendore naturale in cui le montagne dell’Appennino conducono al Mar Ligure.

Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso sono i cinque borghi dove anticamente sorgevano case di contadini e pescatori. Ed è proprio qui che approda chef Borghese, alla ricerca del Miglior ristorante nel Parco nazionale delle Cinque Terre.

I ristoranti protagonisti di questo appuntamento sono stati “Da Luca” di Luca, “Rio Bistrot” di Manuel, “Da Ely” di Eliana e “Il Casello” di Francesco. Tra le tante delizie culinarie locali lo special di puntata è stata l'Acciuga. Chi è riuscito ad esaltare alla perfezione uno dei vanti di questo luogo?

Il vincitore della puntata è stato Luca, con il suo locale di sua proprietà, “Da Luca”. La struttura è situata accanto al porticciolo di Vernazza. La tradizione regna sovrana: basti pensare che la sua famiglia, di pescatori, è una delle più antiche del borgo. Ancor più che il mare Luca ama la montagna e il suo orto, dove coltiva erbe aromatiche. Luca si occupa della sala ma tiene sempre d'occhio la cucina. Le specialità della casa sono le trofie al pesto e le acciughe ripiene. Predilige menù brevi, anche per venire incontro ai turisti e il ristorante si trova nelle cantine di un antico palazzo, collegato direttamente alla rocca di Vernazza. L’interno in pietra garantisce un luogo accogliente, rustico e caratteristico.

Dove vedere i prossimi appuntamenti di 4 ristoranti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. Le puntate del programma sono inoltre disponibili on demand su Sky Go.