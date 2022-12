Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: chi ha vinto la puntata dei Colli Bolognesi

Trasmessa ieri, 11 dicembre, su Sky Uno la terza puntata stagionale del programma culinario “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” ha decretato il “Miglior ristorante per una fuga sui Colli Bolognesi”. Leggiamo il resoconto di un episodio all’insegna della impareggiabile cucina emiliana.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: il resoconto dell’11 dicembre 2022

La nuova puntata di “4 ristoranti” ha avuto luogo a sud di Bologna, tra Casalecchio di Reno e la Valsamoggia. Una zona affascinante dove tra borghi e castelli si intravedono vigne e castagneti. Siamo sui Colli Bolognesi, in un luogo reso ancor più unico e accogliente da un’offerta culinaria che da sempre rende eccellente la gastronomia emiliana.

Tagliatelle, tortellini, cotoletta alla bolognese, grigliate miste. Sono tanti i piatti proposti dagli chef locali, ma la nuova puntata di 4 ristoranti ha reso il Tortellone protagonista assoluto di giornata, rappresentante della categoria Special.

A sfidarsi sono stati l'“Antica Hostaria Rocca di Badolo” di Alex, l'“Agriturismo Ca’ Lunati” di Margherita, il “Ca’ Shin” di Daniele e il “Tramvia” di Antonio.

A trionfare è stata Margherita, con il suo ’“Agriturismo Ca’ Lunati”.

Un casolare di famiglia immerso nel verde, con vista estesa dei Colli, del Castello di Vignola e della Ghirlandina. Margherita si impegna costantemente per la conversione biologica dell’agriturismo e per l’autoproduzione delle materie prime. La sua è una cucina tradizionale, dove l'aiuto di mamma Cecilia risulta indispensabile. Tortellini in brodo, tagliatele al ragù, gnocco fritto, galletto ruspante e salsa di pesche: alla cucina di Margherita va il titolo di “Miglior ristorante per una fuga sui Colli Bolognesi”.

Dove vedere i prossimi appuntamenti di 4 ristoranti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. Le puntate del programma sono disponibili anche on demand su Sky Go.