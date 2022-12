Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata di Edimburgo

Andata in onda ieri 18 dicembre su Sky Uno, la quarta puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” ha decretato il “Miglior ristorante italiano di Edimburgo”. Leggiamo il resoconto che ci ha proiettati nel Natale scozzese all'insegna della nostra cucina.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: il resoconto del 18 dicembre 2022

Dopo essere sbarcato nella prima puntata stagionale a Fuerteventura (Canarie) Alessandro Borghese è approdato ieri, per il quarto appuntamento con il suo talent, ad Edimburgo. L'atmosfera respirata nel corso della puntata del 18 dicembre è stata di grande suggestione. Un luogo senza tempo, fatto di castelli, antiche stradine, arte, quartieri caratteristici. Ma anche una zona che vanta una significativa comunità italiana. E, di conseguenza, i piatti tipici della nostra cucina - da quella bolognese a quella romana, dalla napoletana alla milanese - è di casa. Lo Special di questa puntata è stato il dessert più amato dagli italiani: il tirmisù.

A sfidarsi sono stati sono: il "Giuliano’s Restaurant" di Giuliano; "Terra Marique" di Ilaria; la "Locanda De Giusti" di Rosario; la "Frizzante Proseccheria" di Pasquale.

A vincere questa trasferta in terra scozzese è stato Rosario, con la sua ’“Locanda De Giusti”.

Di origine napoletana, il proprietario dell'attività vive ad Edimburgo da ben 36 anni. Partito da Napoli in cerca di fortuna, ha aperto in Scozia un primo ristorante nel 2000, poi chiuso nel 2009 a causa della grave crisi finanziaria. Nel 2019 ha rilevato la "Locanda De Giusti", ma sembra non aver dimenticato le sue origini che porta con dedizione, in modo delizioso, nei suoi piatti. Abbiamo visto un ristorante accogliete, semplice ma attento ai dettagli; una felice connessione Edimburgo-Napoli che è valsa alla "Locanda De Giusti" il titolo di "Miglior ristorante italiano di Edimburgo".

Dove vedere i prossimi appuntamenti di 4 ristoranti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. Le puntate del programma sono inoltre disponibili - on demand - su Sky Go.