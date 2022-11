Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata di Fuerteventura

Con la puntata andata in onda ieri 28 novembre su Sky Uno Alessandro Borghese - 4 ristoranti riprende il cammino dell’ottava stagione (i primi tre episodi sono stati trasmessi lo scorso giugno). Il nuovo ciclo non si limita a fare visita, da Nord a Sud, alle città italiane ma ci regale due episodi ambientati all’estero: uno ad Edimburgo, l’altro a Fuerteventura (Spagna). Ed è stato proprio quest’ultimo il luogo protagonista della puntata da poco mandata in onda.

Il miglior ristorante italiano di Fuerteventura

Splendida isola delle Canarie, Fuerteventura è stata scelta da alcuni ristoratori italiani, che hanno fatto di tutto per aprire una propria località su questa isola.

Andiamo a scoprire il trionfatore di questa tappa.



A vincere il titolo di miglior ristorante di Fuerteventura” è stato Giovanni con “Locanda Il gatto rosso”. Si tratta di una trattoria-pizzeria situata a Villa Verde, un luogo situato al nord dell’isola, in una frazione del comune della Oliva. Giovanni gestisce il locale con la moglie e propone una cucina quasi esclusivamente italiana, con predilezione per le ricette provenienti dal sud del nostro paese: Giovanni è infatti di origini napoletane, e sul suo menu non può mancare la pizza. “Locanda il gatto rosso” ha uno stile vintage e si trova in un luogo circondato dal deserto e dai vulcani.

Giovanni ha vinto il titolo di miglior ristorante italiano di Fuerteventura, portandosi a casa anche 5000 Euro da investire nella propria attività.

Gli altri concorrenti della puntata sono stati Alessandro, con “Mi Casa”; Nicoletta, con “Mar.ni”; Massimo con “Pasqualina Bistrot”.

Dove vedere i prossimi appuntamenti di 4 ristoranti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.