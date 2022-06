Alessandro Borghese - 4 ristoranti: cosa è successo nella puntata in Molise (ieri sera)

Ieri, domenica 5 giugno, è andata in onda la quarta puntata dell’ottava stagione di Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Questa tappa ha decretato il miglior ristorante della costa del Molise: la maggiore particolarità della cucina termolese, sta nel mescolare i prodotti del mare con quelli della terra. Chi ha vinto la sfida? Leggiamo il resoconto della serata.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: resoconto della puntata di domenica 5 giugno

Quarta tappa per l’ottava stagione di “Alessandro Borghese - 4 ristoranti”. Il programma targato Sky è approdato in Molise, terra ancora adesso poco esplorata e di rado raccontata, che trova il suo cuore pulsante a Termoli, antica città di pescatori impreziosita dal castello fatto costruire da Federico II di Svevia. Alessandro Borghese e il suo staff si concentrano in particolar modo sulla costa locale: 35 chilometri dove esplodono i sapori della cucina locale, la cui peculiarità sta nei piatti che mescolano la cucina di mare con quella di terra. Lo Special di questa puntata è però un piatto di mare: i polipetti in purgatorio, un’antica ricetta dei pescatori a base di polipi e cucinato per diverse ore a fuoco lento. Nella puntata in onda domenica 5 giugno, ad aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante della costa del Molise è stata Miriana, con il suo Cian dal 1976 (138 punti); il secondo gradino del podio è stato occupato dalla Trattoria Nonna Maria di Gianfranca (121 punti): da segnalare che la donna è la zia di Miriana; terzo classificato Giacomo, con La dimora del Gusto (108 punti); chiude Solly con il suo Oyster Fish (107 punti). Oltre al titolo, Miriana si è aggiudicata 5.000 euro da investire nella sua attività.

Dove vedere 4 ristoranti e prossimi appuntamenti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. I luoghi protagonisti delle prossime puntate sono: Verona, Gubbio (Perugia) e Milano.