Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata di Livorno

Su Sky Uno è andata in onda la seconda puntata del nuovo ciclo dello show culinario. Scopriamo come è andata e chi ha vinto questa tappa che ha avuto come scenario la città di Livorno (quartiere Venezia).

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: il resoconto del 4 dicembre 2022

Dopo la puntata di Fuerteventura Alessandro Borghese - 4 ristoranti ha fatto ritorno in Italia puntando i riflettori in terra toscana. Protagonisti assoluti della puntata andata in onda ieri, 4 dicembre, in prima serata su Sky Uno, il programma culinario di Alessandro Borghese ha perlustrato il quartiere Venezia di Livorno. Un suggestivo luogo che, tra vicoli e ponticelli, ha reso speciale questo appuntamento.

Il piatto Special della puntata è stato il caciucco, vera istituzione locale. Si tratta di una zuppa preparata con diverse qualità di pesci, con l’aggiunta di pomodoro e pane abbrustolito.

I locali sono stati "Stuzzicheria di mare" di Luca, "Mediterraneo" di Camilla, "Dietro l'angolo" di Irene, “Elaboratorio Culinario” di Andrea.

Trionfatrice della puntata è stata Camilla. Il suo “Mediterraneo” è un locale più storico della zona, ristorante ma anche lounge bar. Una struttura capace di unire la tradizione con la modernità. Caratteristiche, queste, che si ritrovano tanto nell’estetica del locale quanto nei piatti che offre. Tavoli di legno, sedie bianche e dettagli giusti e minimali. Qui è possibile mangiare le tapas alla livornese, ma anche tuffarsi sul classico cacciucco. Un menu che ha convinto chef Borghese: “Mediterraneo” è stato così insignito del titolo di “miglior ristorante della zona Venezia di Livorno”.

Dove vedere i prossimi appuntamenti di 4 ristoranti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.