Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata di Ortigia

La quarta puntata del 2023 di “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” è stata trasmessa ieri, 22 gennaio 2023, in prima visione su Sky. Lo chef ha fatto tappa ad Ortigia (provincia di Siracusa), luogo ricchissimo di tradizioni e contaminazioni, anche culinarie. Scopriamo come è andata la puntata e chi ha vinto questo appuntamento del talent.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: il resoconto del 22 gennaio 2023

La straordinaria ricchezza del territorio italiano trova in Ortigia un luogo non tra i più grandi e noti, ma certamente di una ricchezza che lascia stupiti. Qui, infatti, sono passati tantissimi popoli: gli spagnoli e gli austriaci, gli arabi e i fenici, i greci e i romani, e tanti altri. Queste influenze sono ben tangibili nelle vie, nelle piazze e nei monumenti locali. Ci troviamo in provincia di Siracusa, ma è da notare che la grande città è raggiungibile, da Ortiga, esclusivamente tramite il Ponte Umbertide.

La ricchezza e la bellezza del luogo sono però rintracciabili anche nei piatti del locali. La Sicilia è d'altra parte un colosso dell'arte culinaria e, tanto nelle osterie quanto in ristoranti prestigiosi, la bontà gastronomica è qui inestimabile. Lo Special della puntata di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti" è stato rappresentato dalla caponata. Altri vanti del luogo sono la zuppa di pesce ribattezzata "la malotta", la pasta fritta alla siracusana o alla salsa moresca e le polpette di pesce, qui meglio note come i "pupetti i mucco". L'episodio di "4 ristoranti", però, non si limita alla tradizione ma, al contrario, tiene in gran conto anche l'innovazione. I ristoranti - e i rispettivi ristoratori - che hanno gareggiato sono: “Alevante Restaurant” di Igor, “Macallè Sicilian Bistrot” di Maurizio, “La Tavernetta da Piero” di Angela e “Locanda Maniace” di Mirko.

A raggiungere il gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo di “Miglior ristorante tra tradizione e innovazione di Ortigia”, è stato Mirko, con la sua "Locanda Manice", situata sulla cuspide meridionale di Ortigia, accanto al Castello. Mirko è diventato proprietario della struttura nel 2016 e gestisce la sala, mentre lo chef è sua sorella. La locanda parte dalla tradizione ma dirotta un menu piuttosto variabile verso l'innovazione. I prodotti sono quelli locali, mentre i formaggi e le creme fanno spesso da innovativa contaminazione: basti vedere le sue cozze al gorgonzola. La sua locanda non è molto grande ma è certamente accogliente, con un arredamento che rimanda in modo evidente all'atmosfera marittima.

Dove vedere i prossimi appuntamenti di 4 ristoranti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. Le puntate del programma sono inoltre visibili, on demand, su Sky Go.