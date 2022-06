Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata di ieri a Gubbio

In onda ieri (19 giugno) su Sky, la sesta puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti ha visto come protagonista l’Umbria e ha eletto il miglior ristorante di cucina eugubina (Gubbio): piatti della tradizione con un pizzico di innovazione. Una gara emozionante decisa sul filo di lana. Leggiamo il resoconto della serata.

Resoconto e chi ha vinto la puntata di Gubbio

Sesto appuntamento stagionale per 'Alessandro Borghese – 4 ristoranti'. Lo chef ha fatto tappa a Gubbio, comune della provincia di Perugia. Famoso per essere uno dei borghi medievali più antichi d'Europa, attraverso le sue piazze, i vicoli, le chiese medievali e le torri gentilizie conserva un fascino immortale, proveniente da secoli di storia. La cucina locale è certamente influenzata da questa impronta tradizionale, capace però di rinnovarsi e abbracciare contaminazioni contemporanee. Piatto tipico di questa gastronomia - e Special di questa puntata di 4 ristoranti - è il friccò (stufato di pollo al pomodoro), ma vanti della gastronomia locale sono anche le pappardelle al sugo d'oca e la norcineria, la coratella di agnello, oltre a sua maestà il tartufo. Ad aver vinto questa puntata è stata Silvia, con il suo Agriturismo Casella del Piano, ristorante vincitore con 130 punti; anche grazie ad Alessandro Borghese, che ha permesso alla donna di recuperare terreno sugli avversari e di trionfare. Al secondo posto La Locanda del Duca di Riccardo, con 129 punti. La Tenuta Conte Fabiani di Gaetano si è piazza al terzo posto (115 punti) precedendo il Ristorante La Cia di Paolo (114). Silvia si è aggiudicata un premio di 5.000 euro da investire nell’attività; ma ha guadagnato anche l’ambito 10 di Borghese, proprio nella categoria Special: il suo friccò ha fatto la differenza.

