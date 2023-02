Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, stasera in tv: anticipazioni dell’ultima puntata stagionale

Va in onda oggi, 12 febbraio 2023, in prima tv l’ultima puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”. Lo chef fa tappa a Milano, una delle città più importanti d’Italia e d’Europa. La tradizione culinaria del luogo emergerà grazie alla ricerca della miglior trattoria della città meneghina. Lo special di puntata è l’ossobuco, piatto milanese Doc per eccellenza.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 12 febbraio

Milano è uno dei centri per eccellenza del territorio italiano. Una delle capitali culturali d’Europa: cosmopolita e al passo con i tempi, glamour e con uno sguardo proiettato al futuro. Nell’ultimo appuntamento di questa edizione di “4 ristoranti”, lo chef Borghese approda con il suo van nella città della Madonnina.

Dal Duomo ai Navigli, dal Teatro alla Scala ai Navigli, dalla Pinacoteca di Brera al Castello Sforzesco: sono tanti i luoghi simbolo della città lombarda. Quando si pensa a Milano in tanti associano il luogo al lusso, alla cucina fusion e ai ristoranti stellati, facendo però un torto ad una straordinaria tradizione culinaria che rappresenta invece un vanto per la città. L’odierna puntata di “Alessandro Borghese – 4 ristoranti” esalta ricette e sapori da sempre legati alla città meneghina, mettendo a confronto alcune trattorie del luogo. Il riso giallo e il brasato, la cotoletta e i mondeghili, la cassoela e il rustin negàa; per non parlare della categoria special di questa puntata: l’ossobuco alla milanese, spesso accompagnato dal risotto allo zafferano.

Le attività in gara nella puntata di oggi sono il “Antica Trattoria Monluè” di Eugenio, “Trattoria La Pesa dal 1902” di Fabio, “Il Santo Bevitore” di Daniele, “Al Cantinone” di Gianni. Una sfida all’ultimo piatto, ma soltanto un’attività potrà portarsi a casa il titolo di “Migliore trattoria di Milano”.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (12 febbraio 2023)

La nuova puntata di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 12 febbraio, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.