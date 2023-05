Alessandro Cattelan al posto di Fabio Fazio? Il conduttore rompe il silenzio

Dopo lo storico addio di Fabio Fazio alla Rai, in molti si stanno domandando chi sarà il collega che prenderà il suo posto. E, tra i nomi emersi tra le indiscrezioni, c'è anche quello di Alessandro Cattelan, che oggi interviene nel merito della questione, mettendo a tacere le voci.

Ospite del padiglione de La Stampa, all'interno del Salone del Libro di Torino, Cattelan viene incalzato sul tema dalla giornalista e, pur mantenendosi vago, prende posizione sui rumors: "Un mio amico mi ha inviato uno dei tanti trafiletti che sono usciti su questa cosa -risponde - ma di cui non so nulla. Ma è giusto che io non ne sappia nulla... Non c'entro neanche niente con me che prendo il posto di Fazio. È una cosa che non mi riguarda, però mi ha fatto ridere. Un mio amico mi ha mandato uno screenshot di un trafiletto che titolava 'La nuova tv della destra' e sotto c'era la mia faccia. E l'ho trovato un po' forte come collegamento. Ma i giornali scrivono... Sono felice di essere un volto che attira, ma ho trovato il mio posto a Rai Due e spero di continuare lì". Insomma, Cattelan smentisce e, al contempo, prende evidentemente le distanze dal governo Meloni.