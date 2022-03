Alessandro Cattelan sarà un concorrente di X Factor in un altro Paese: "Voglio trovare nuovi stimoli"

Non è una fake news, visto che a darla è il diretto interessato. E, a quanto pare, non è neanche uno scherzo (o almeno così sembra). Alessandro Cattelan parteciperà come concorrente all'edizione ungherese di X Factor. Il conduttore, che ha presentato per 10 anni il talent show su Sky Uno (lasciando il posto l'anno scorso a Ludovico Tersigni), è stato scelto tra i cantanti che si contenderanno la vittoria - e un contratto discografico - in Ungheria.

L'annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram: "A volte c'è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza - si legge nel post, accanto a una serie di foto scattate a Budapest il giorno del casting -. Mi sono presentato a X Factor ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito. Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio Belisari. Non potevo fare scelta migliore. Il 18 marzo scoprirete se ho preso 'négy igen' (quattro sì, in ungherese) guardando 'Una semplice domanda' su Netflix".

Teaser migliore per il suo nuovo programma non poteva trovarlo. Una semplice domanda è il format firmato Cattelan che andrà in onda su Netflix: un docu-show in 6 puntate dove il conduttore intervisterà personaggi famosi - da Paolo Sorrentino a Roberto Baggio - cercando di capire il segreto della loro felicità. Nella puntata d'esordio, dunque, si scoprirà anche se le sua passerà per il palco di X Factor Ungheria. Il 14 maggio, invece, condurrà la finale dell'Eurovision Song Contest insieme a Mika e Laura Pausini. Chissà se il prossimo anno non sarà anche qui in altre vesti...

Il post pubblicato su Instagram