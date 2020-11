Alessandro Cattelan positivo al coronavirus. A rischio la diretta di X Factor?

Alessandro Cattelan è positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore televisivo e radiofonico, attualmente in isolamento e sotto controllo medico.

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid”, si legge nel post pubblicato su Instagram a corredo delle foto che mostrano i disegni delle sue figlie, nate dalla relazione con la compagna Ludovica Sauer: “In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

Stando al messaggio, le condizioni di salute di Cattelan non sembrano preoccupanti, ma comunque gli impedirebbero di condurre regolarmente la seconda puntata di X Factor, prevista in diretta giovedì 5 novembre su Sky. Come si regolerà la produzione del talent?

Cattelan positivo al coronavirus. A rischio la diretta di X Factor?

Al momento la produzione di X Factor non ha dato aggiornamenti sulle modalità che potrebbero consentire la regolare messa in onda del talent per la prossima puntata. Solo un messaggio di auguri di pronta guarigione per il “capitano Alessandro Cattelan” da parte della famiglia di X Factor è stata postata tra le storie Instagram dell’account ufficiale del programma.

Data la positività al coronavirus di Cattelan, dunque, le ipotesi riguardo la diretta di giovedì 5 novembre potrebbero prevedere che, come già sperimentato da Carlo Conti con Tale e Quale Show, il conduttore sia al timone del programma direttamente da casa sua. Improbabile, invece, che sul palco della Sky Wifi Arena salga un suo sostituto. Anche la sospensione momentanea del programma è tra le strade percorribili, ma a questo punto non resta che attendere aggiornamenti ufficiali da parte della produzione che sicuramente arriveranno nelle prossime ore.