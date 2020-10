La Iena Alessandro Di Sarno aggredito dai Casamonica

(Sopra il video dell'aggressione)

Un brutto quarto d'ora per la Iena Alessandro Di Sarno e l'autore Vincenzo Mauro, che giorni fa sono andati da Nando Casamonica - appartenente al noto clan criminale di Roma - per capire come mai avesse fatto guidare la macchina a un bambino, pubblicando poi tutto su Instagram. Nel video il nipote di Nando è al volante di una Smart, ripreso dallo zio mentre guida su una strada del quartiere Romanina, dove vive tutta la famiglia.

Alessandro Di Sarno e Vincenzo Mauro aggrediti

Sabato 17 ottobre, Alessandro Di Sarno e Vincenzo Mauro sono andati nel quartiere Romanina, a sud est della Capitale, per girare il servizio, ma la situazione è degenerata quasi subito. "Siamo andati da Nando per capire cosa l'avesse spinto non solo a far guidare la macchina a un bambino, ma anche a pubblicare quel video come fosse un trofeo - ha raccontato Di Sarno - Ci hanno aggredito. Hanno immobilizzato l'autore e hanno estratto tutte le schede dalle telecamere distruggendole. Una signora mi ha strappato la telecamera di mano rompendo i microfoni".

Ed è proprio quello che si vede nel video pubblicato sul sito de 'Le Iene': mentre la donna tenta di strappare la telecamera all'autore, un uomo alle sue spalle lo insegue con un manico di scopa. Quest'uomo è Guerino Casamonica, padre di Nando, che Le Iene avevano già conosciuto due anni fa, quando Ismaele La Vardera lo aveva intervistato entrando nella residenza del clan.

L'intervento della polizia

Sul posto, sabato, è poi intervenuta la polizia, alla quale Alessandro Di Sarno e Vincenzo Mauro hanno dato conto dei fatti. "Per fortuna inspiegabilmente una scheda è rimasta nella telecamera che ha filmato tutto", dice la Iena. Mercoledì sera, a Le Iene su Italia 1, il servizio integrale.