Orsini e le sue posizioni sulla Nato, su Hitler e su Kim Jong-un

Dopo essere stato duramente contestato e a volte 'censurato' per il suo atteggiamento critico nei confronti della Nato, per Alessandro Orsini è arrivata anche la rottura con la Luiss. L'università di Roma ha scelto di non rinnovare l'accordo di collaborazione con Eni per la realizzazione dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale, decisione che di fatto gli ha fatto perdere il lavoro. Cosa è successo?

Orsini e quelle dichiarazioni su Hitler

In merito alla guerra in Ucraina, il professore della Luiss, ormai ex, ha più volte 'accusato' la Nato di aver 'stuzzicato' Putin con tre grandi esercitazioni militari a giugno, luglio e settembre del 2021. Orsini sostiene inoltre che è sbagliato sostenere l'Ucraina mandando armi perché si rischia una "mattanza" e che l'ingresso nella Nato di nuovi paesi "rappresenta un pericolo per l'umanità". Tutte visioni che hanno fatto molto discutere poiché 'troppo' filo Putin, nonostante il professore abbia più volte dichiarato di "non rappresentare nessuno" e di parlare in tv "a titolo personale", condannando l’invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A scatenare l'ennesima tempesta sarebbero state le sue spiegazioni sulle ragioni che hanno portato all'ultimo conflitto mondiale ed in particolare a questa frase: "Hitler non voleva la Seconda Guerra Mondiale".

La reazione di Orsini

Questa la reazione di Orsini di fronte agli ultimi attacchi. "Io mi trovo continuamente a essere accusato di essere ignorante da migliaia di grandissimi ignoranti, inclusi direttori di quotidiani e trasmissioni televisive. Ignoranti "olimpici" anche al Corriere della Sera. Pazienza, non mi arrendo e spiego tipo quinta elementare. Si chiama amore per la conoscenza", ha dichiarato in un lungo post su Facebook. "Essendo io un pacifista, essendo i miei valori quelli del pacifismo, è normale che io sia un esperto nello studio dei meccanismi che innescano la violenza politica, sia essa il terrorismo o l’avvio di una guerra - ha spiegato - Se, infatti, un pacifista comprende i meccanismi di innesco delle guerre passate, allora forse può indicare come evitare di commettere gli stessi errori in Ucraina. Generalmente amo chi mi odia. In questo caso, più che di amore, parlerei di compassione. Provo una certa compassione per i miei odiatori. Soprattutto per il direttore di Repubblica e del Corriere della Sera", ha concluso.

Orsini nel 2017: Kim Jong-un è un uomo intelligente

Tornano ora a far discutere anche le sue dichiarazioni nel 2017 su Kim Jong-un. Durante la trasmissione Nemo su Rai2 il professore della Luiss Alessandro Orsini aveva chiaramente dichiarato che a volte "i media occidentali distorcono gravemente l'informazione", come nel caso del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. In tale occasione, il professore aveva descritto il supremo leader un "uomo intelligente, razionale, il cui ragionamento strategico rasenta la perfezione", aggiungendo che i media occidentali "vogliono indurci a credere che il dittatore della Corea del Nord sia un pazzo".