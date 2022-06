"Prendiamo tre stipendi, siamo miracolati": Alessandro Preziosi, spiega le sue parole dopo le critiche

A fine maggio fece scalpore una dichiarazione di Alessandro Preziosi rilasciata durante un'intervista riguardo agli stipendi degli attori. "Ormai tutti si credono chissà cosa. A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico ‘Hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio mensile di tre persone?’", questa la dichiarazione della discordia che ha suscitato non poche critiche.

La replica di Alessandro Preziosi

A quindi giorni circa di distanza è di nuovo Preziosi che precisa la sua posizione al Messaggero: "Ci tengo a precisare che il miracolato di cui parlavo ero io e non certo la categoria. Una distinzione fondamentale tra una singola persona che parla di sé come un miracolato e un gruppo di persone alle quali non intendevo e non mi sarei mai permesso di riferirmi in maniera così approssimativa e generica… Io spero con questa mia rettifica di tranquillizzare gli animi. E cercare piuttosto di creare maggiore equilibrio economico e professionale della nostra categoria".

L'attore di Elisa di Rivombrosa ha quindi tamponato il caos che le sue parole avevan suscitato, soprattutto in quei professionisti che ancora non godono del successo nazione come Preziosi e che quindi hanno guadagni nettamente inferiori. Il Registro Attrici Attori Italiani non ha perso l'occasione e ha prontamente commentato la seconda dichiarazione di Preziosi: "Siamo lieti che Preziosi abbia avuto la sensibilità di definirsi ‘miracolato’. Ma è molto importante anche far comprendere, a tutti coloro che ne hanno un’idea patinata e distorta, che la maggior parte della categoria, più che miracolata, ‘miracolosamente’ si mantiene col proprio lavoro, non avendo per di più accesso alle tutele sociali di base di ogni altro lavoratore". In particolare Monica Guerritore, la vicepresidente dell'ente, si era duramente pronunciata contro Alessandro ("Quella di Preziosi - disse - è stata una battuta infelice... cavalcando un luogo comune che rovina l’immagine della nostra professione"), chissà se questo chiarimento la farà ricredere.