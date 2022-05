La lezione di Alessandro Preziosi ai colleghi: "Prendiamo tre stipendi in mezza giornata, siamo miracolati. Non vi credete chissà chi"

Nei giorni in cui i lavoratori del mondo dello spettacolo si mobilitano per veder modificati i propri compensi, Alessandro Preziosi riporta tutti con i piedi per terra: "Ormai tutti si credono chissà cosa. A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico ‘Hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio mensile di tre persone?’ E poi i soldi sui diritti di immagine: qui non esistono i diritti veri", dichiara in un'intervista rilasciata al Messaggero.

Quarantanove anni, padre di due figli (Elena, 16, avuta da Vittoria Puccini ed Eduardo, 27, nato da una precedente relazione, Preziosi lavora tra cinema, teatro e tv sin dalla giovane età. Una carriera che si è conquistato passo dopo passo, visto che nessuno della sua famiglia apparteneva allo showbiz (è figlio di un avvocato e di un pubblico ministero). E così oggi invita i colleghi a non prendersi troppo sul serio: "Sono fiero di avere il coraggio di dire che sono un miracolato - prosegue - Il miracolo determina sempre uno stupore nei confronti di ciò che accade. E io, non ho dubbi, sono stupito e consapevole. Se penso alle tante cose fatte in questi anni, di recente anche un documentario da regista sul terremoto dell’Irpinia di cinquant’anni fa, me lo ripeto: sono un miracolato".