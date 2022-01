Alessia ha perdonato Giovanni dopo "C'è Posta Per Te"? La risposta su Facebook

Alessia ha perdonato Giovanni dopo C'è Posta per Te? Appuntamento imperdibile per i telespettatori del programma è andare a cercare su Facebook come sono proseguite le storie viste in trasmissione. E' quanto accaduto proprio nel caso di Giovanni e Alessia, protagonisti della prima puntata a causa del tradimento di lui: lui le ha messo le corna con la cugina, così si è presentato in trasmissione per chiedere perdono, ma è stato respinto. Viene però da chiedersi: come sono davvero le cose oggi? Lei è stata davvero in grado di tenere il punto e non cedere come fatto di fronte a milioni di spettatori? La risposta viaggia sui social network ed è virale.

Stando infatti alla "situazione sentimentale" riportata da Alessia sul suo profilo, la ragazza si definisce ironicamente "vedova". Uno status sì scherzoso ma che suggerisce che proprio non ha mandato giù un tradimento così grave, neanche con mesi di ritardo rispetto alla registrazione del programma. Giovanni, il fedifrago, dovrà mettersi definitivamente l'anima in pace. Ad intracciare in rete gli account della coppia sono stati i telespettatori, appassionatissimi alla love story, tanto da rintracciare le loro identità tra gli utenti Facebook di Boscoreale, in provincia di Napoli.

La storia di Giovanni e Alessia a C'è Posta per Te

Tradisce la moglie (incinta, poi vittima di un aborto) con la cugina (di lui), poi va a C'è Posta per Te a chiedere perdono. E' la storia di Giovanni, sposo di Alessia, arrivato nella prima puntata del people show di Canale 5 per essere "ripreso in casa" dalla donna. Senza riuscirci. Lei, straziata ma dai tempi comici perfetti (al punto da metterlo più volte in ridicolo con frecciate e provocazioni) è infatti distrutta ma non accetta che la sua fiducia sia stata tradita. Il tutto infatti è accaduto dopo quattordici anni d'amore, un matrimonio, un figlio. Presente in studio anche il papà di lei, Gennaro, irremovibile come la figlia.

Le battute di Alessia sull'amante sono virali: "Ma ce l'ha d'oro?"

Va detto che Alessia altro non ha fatto che assecondare i desideri dell'intero pubblico. In rete, infatti, tutti i telespettatori tifavano per la mancata riconciliazione. E così è stato. In pochi minuti la donna ha saputo conquistare il pubblico con la sua spontaneità. Iconiche sul web alcune sue battute. Quando l'uomo parla dell'amante come una maga Circe da cui era incapace liberarsi, Alessia chiede: "E va beh.. E ce l'aveva d'oro?". "E' stata un tunnel", aggiunge lui. "No, era lei il tunnel", risponde lei, dissacrante.

Il tradimento è stato consumato in un momento troppo delicato perché venga perdonato. Lei aveva appena perso un figlio, era distrutta dal dolore. Non solo, in concomitanza, mentre lei, la moglie, aveva bisogno del marito, lui si preoccupava delle necessità economiche dell'amante. "Ed ero io che lavoravo", sottolinea Alessia.

"Sono stata l'unica scema"

"Sei sempre stata l'unica", è l'ultima sparata di lui per provare a riprendersela. "L'unica scema", risponde lei, implacabile. Ma allora perché non ha chiesto ancora il divorzio? "Perché non ho avuto tempo", risponde. Lui fa leva sul fatto che è arrivato (persino) in televisione per chiedere perdono, ma lei non si arrende. E non si è arresa neanche oggi, come dimostrato dal suo status su Fb. Per la gioia dei telespettatori.