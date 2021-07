"Ha scoperto per caso di essere stata sostituita": il retroscena sull’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset

Il post Instagram con cui Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo divorzio professionale da Mediaset ha spiazzato un po’ tutti. Dopo 25 anni e una serie di piccoli e grandi successi televisivi, la conduttrice ha deciso di prendere la drastica decisione senza addentrarsi nei dettagli delle motivazioni, ma limitandosi ad affermare che non riusciva più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti. "È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andar via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni", ha scritto Alessia sui social dove sono stati in tanti, tra amici e fan, a palesare il loro rammarico.

Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset: il retroscena

Ma come mai Alessia Marcuzzi ha scelto di lasciare l’azienda in cui è nata e cresciuta professionalmente? Se Piersilvio Berlusconi ha commentato la scelta della presentatrice palesando stima e affetto nei suoi confronti e precisando che è stata lei a decidere di lasciare ("Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace… Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto", ha detto l’ad Mediaset), arrivano adesso nuove indiscrezioni che aggiungono dettagli sui motivi che l’avrebbero spinta ad andare via.

Il settimanale Oggi riporta le voci che sarebbero trapelate dai piani alti di Cologno Monzese secondo cui Marcuzzi si aspettava la proposta di una prima serata che l’Editore conosceva da lungo tempo. Infatti, le sarebbe stata offerta la conduzione della nuova edizione di 'Scherzi a parte', proposta che la conduttrice avrebbe accettato anche se non con grande entusiasmo. Poi, di colpo, un lungo silenzio e la scoperta casuale che a presentare quel programma non sarebbe stata lei, ma Enrico Papi: nessuna comunicazione ufficiale sul cambio di scelta sarebbe arrivata da parte di Mediaset alla conduttrice che, delusa, avrebbe rifiutato 'Scene da un matrimonio' (ora affidato ad Anna Tatangelo nella domenica pomeriggio). Pare, inoltre, che le questioni economiche relative a questo progetto non sarebbero tra le cause dell’addio.

Quanto ai progetti futuri, il profilo professionale di Alessia Marcuzzi risulterebbe molto interessante per le nuove piattaforme Amazon, Netflix e Discovery+. Ora non resta che vedere se e come la conduttrice cederà al corteggiamento professionale.