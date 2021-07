Piersilvio Berlusconi e le "questioni economiche" dietro l'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset

Piersilvio Berlusconti commenta per la prima volta l'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset dopo venticinque anni di sodalizio professionale. Lo fa in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti della stagione televisiva 2021-2022, tenutasi oggi.

La dipartita di Marcuzzi è arrivata ieri, alla vigilia della conferenza stampa di oggi. Un annuncio in cui la conduttrice, storico volto del Biscione (dal Festivalbar al Grande Fratello fino a Temptation Island), ha sottolineato la "sofferenza" ma che sembra nascere da una esigenza personale di reinventarsi nonché dalla frustrazione di non aver ricevuto proposte che la soddisfacessero abbastanza.

"Ho grandissimo affetto nei suoi confronti - ha dichiarato Berlusconi - E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto".

Ha rifiutato Scene da un matrimonio (che andrà ad Anna Tatangelo, ndr, alla domenica pomeriggio)? "Nella fase progettuale abbiamo parlato con lei di Scene da un matrimonio. Al di là della sua convinzione c’erano anche le sue questioni economiche. La domenica dobbiamo spendere poco. Magari a gennaio potrebbe essere in onda".

Nelle scorso ore si era parlato inoltre di una scelta dettata alla conduttrice dalla volontà di Davide Parenti di cambiare timoniera alle Iene. "La conduzione cambia - ha precisato Piersilvio - Davide Parenti lavorerà su personaggi che fanno parte del gruppo".