Alessia Marcuzzi: "Non posso andare a Belve, una domanda mi metterebbe nei guai". Ecco quale potrebbe essere

Alessia Marcuzzi sarà tra i volti della prossima stagione televisiva della Rai. Al timone della seconda edizione di Boomerissima dal 31 ottobre su Rai2, la conduttrice ha raccontato le novità del suo programma, ma anche commentato eventuali partecipazioni in trasmissioni come il Festival di Sanremo o Belve che, almeno per ora, non rientrano nei suoi progetti.

"Io non l'ho mai cercato. Sono una che vive sempre molto sul momento, non sono una persona che pensa a quello che sarà" ha detto Alessia ai microfoni di Davide Maggio parlando del Festival condotto per il quinto anno da Amadeus: "L'altro anno mi sono divertita tantissimo con Rosario a fare Viva Rai2 Viva Sanremo. Non è una cosa a cui penso, a differenza di altri che pensano che il punto di arrivo sia quello. È un’esperienza meravigliosa, io l'ho vissuta tanti anni fa col Dopofestival quando ho calcato il palco dell’Ariston per pochi minuti. Sto bene dove sto, qualunque cosa arrivi nella vita in generale, di bello, ci si confronterà, si capirà".

Diverso, invece, il discorso su Belve che considera un programma imperdibile. Le interviste di Francesca Fagnani tornano il martedì e mercoledì, dal 26 settembre al 24 ottobre, ma Alessia Marcuzzi non sarà tra le prossime protagoniste sedute sull'ormai noto sgabello. "Me lo chiede sempre. Le ho risposto: “Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa”. Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema", ha confidato la conduttrice: "Sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai". In effetti, alla luce delle indiscrezioni che ultimamente associano il suo nome a quello del collega Stefano De Martino e per lo stile ficcante delle interviste di Francesca Fagnani, i telespettatori di Belve potrebbero ben aspettarsi domande dirette e risposte altrettanto schiette su un argomento fino a oggi solo sfiorato da commenti poi "spariti". Evidentemente però questo non è ancora il momento per chiarire una volta per tutte la questione, relegata come un'indiscrezione già smentita a suo tempo e destinata all'oblio.

Le novità di Boomerissima

Alessia Marcuzzi ha anche parlato del suo ruolo di conduttrice di Boomerissima, programma che anche in questa stagione avrà al centro lo scontro generazionale ma con qualche cambiamento. "Quest'anno cercherò di definire meglio boomer e millenial perché anch’io non sono una vera boomer, faccio parte della generazione x. Cercheremo di dividere ancora di più le generazioni", ha anticipato la conduttrice ancora riservata sul resto delle novità: "Mi è venuta in mente una cosa in questi giorni ma ne devo parlare ancora con gli autori, quindi ti do una chicca: mi piacerebbe fare dei balli anche con le musiche dei millenial. Secondo me, se ci deve essere lo scontro generazionale non dobbiamo tornare solo indietro nel tempo. Quindi può essere che facciamo qualcosa legato alla contemporaneità".