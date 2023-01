"Boomerissima è un successo": Alessia Marcuzzi e il premio della Rai

La scelta di lasciare Mediaset per la Rai e proporre il suo Boomerissima sembrerebbe essere stata una mossa giusta e inoltre Alessia Marcuzzi non ha deluso le aspettative della Rai, anzi. Gli ascolti e il gradimento dello show sono molto alti nonostante la puntate andate in onda sia state solo due e secondo un'indiscrezione di TvBlog 'mamma Rai' starebbe già pensando di prolungare il programma.

Lo show doveva chiudersi il 31 gennaio, prima di Sanremo, ma secondo voci di corridoio verrà aggiunta una quinta puntata che andrà in onda il 14 febbraio. Non ci sono conferme, ma non sarebbe una mossa poi così azzardata perché i numeri parlano chiaro. Boomerissima su Rai 2 ha ottenuto per la prima serata il 7,4% che è poi salito all'8.50% una crescita non così scontata merito, in parte, della grande eco mediatica che ha avuto e degli ospiti che sono stati chiamati da Marcuzzi come Tommaso Zorzi, Katia Follesa, Elena Santarelli, Pierpaolo Pretelli e Giulia Stabile.