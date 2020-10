Alessia Marcuzzi negativa al coronavirus: “Costretta a scrivervi tutto”

Alessia Marcuzzi è risultata negativa al tampone molecolare a cui ha dovuto sottoporsi dopo che il test rapido tramite pungidito aveva dato esito positivo, costringendola a non presenziare alla puntata de ‘Le Iene’ del 27 ottobre 2020. A riferirlo è stata la stessa conduttrice attraverso i suoi profili social, spiegando di voler tenere aggiornati i suoi follower che ogni settimana l’aspettano in tv.

“Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto...ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa èdi dominio pubblico”, ha scritto nel post concluso con un augurio a chi tutt’ora lotta contro la malattia Covid-19: “Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”.

Alessia Marcuzzi “leggermente positiva” assente da ‘Le Iene’

Alessia Marcuzzi aveva fatto sapere di essersi sottoposta al test sierologico e di essere risultata positiva poco prima della puntata delle Iene di martedì 27 ottobre: "A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare", aveva fatto sapere la conduttrice, già "leggermente positiva" al coronavirus la settimana precedente. Dopo essersi sottoposta agli accertamenti necessari, Alessia Marcuzzi aveva poi riscontrato di non aver contratto il virus tornando così in trasmissione pronta a condurre, ma poi impossibilitata dall’esito che adesso fortunatamente pare scongiurare ogni futura assenza.