Fagnani criticata per la conduzione di Italia loves Romagna e Marcuzzi mette like

Si è parlato molto del concerto andato in onda sabato sera, 24 giugno, Italia loves Romagna. Tra la presunta gaffe di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a Elodie che non sapeva il testo di una canzone di Gianni Morandi e ovviamente la raccolta fondi a favore delle zone più colpite dell'Emilia Romagna dall'alluvione. Sul palco si sono dati il cambio molti cantati, Zucchero, Giorgia, Elisa, Laura Pausini, e anche i conduttori: prima Amadeus, poi Alessia Marcuzzi, poi Giorgio Panariello e infine Francesca Fagnani. Tutti hanno lavorato in sintonia, spalleggiandosi e creando un ambiente quasi familiare, ma non sono mancate le critiche in particolare alla "belva" considerata non all'altezza di un palco così impegnativo. Sui social sono iniziate a circolare delle critiche su Twitter e in una di queste Fagnani viene paragonata a Marcuzzi e tra i like c'è proprio quello di Alessia.

"La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco", questo è il testo del tweet. Quel mi piace apre a due possibilità o Marcuzzi è d'accordo con il tweet oppure semplicemente le piace la parte riferita a lei...