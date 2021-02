Giulia Salemi in lacrime, Alessia Marcuzzi interviene sui social con un appello ai fan del GF Vip

La fine di questa lunghissima edizione del GF Vip è sempre più vicina e la puntata in onda ieri, lunedì 15 febbraio, ha scritto un nuovo capitolo del reality che ha visto Giulia Salemi finire al televoto insieme Stefania Orlando. Il verdetto ha particolarmente amareggiato l’influencer, talmente delusa per essere stata nominata in massa dal gruppo da scoppiare in lacrime nella notte. “Loro sono un gruppo naturale che si è creato, mi hanno piano piano isolato e anche io mi sono isolata, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni”, lo sfogo di Giulia: “La nomination di Rosalinda non me l’aspettavo, mi ha detto che io con Tommaso sono andata a colpirlo sul personale, io? Per una volta che rispondo mi devo sentire dire certe cose? Anche Zenga e Zelletta, non me le aspettavo. E’ stata una nomination dietro l’altra. Ci rimango male, ma non voglio passare da vittima”.

Tra i tanti utenti che su Twitter hanno commentato lo sfogo della ragazza c’è stata anche Alessia Marcuzzi, grande fan del GF Vip, che ha preso le difese di Giulia e rivolto un appello ai sostenitori degli ultimi concorrenti del reality affinché si mettano da parte i dissapori.

Giulia Salemi in lacrime, Alessia Marcuzzi interviene sui social

“Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual è la sua colpa? Non capisco… spiegatemi”, ha scritto Alessia Marcuzzi in un tweet rivolto a Giulia Salemi che, nel frattempo, ha avuto modo di chiarirsi con Tommaso Zorzi dopo le forti incomprensioni dei giorni scorsi.

“Tommaso e Giulia stanno facendo pace! Questo è il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta, molletta. Per tutti è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con sta guerra!”, l’appello della Pinella che ha aggiunto: “Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate. Ho capito che qui si entra in un terreno minato dei vari fans quindi mi ritiro nel lettone”. Tanti i consensi ricevuti da Alessia da parte dei fan di Giulia che, intanto si è sciolta in lacrime tra le braccia del suo amico: incomprensioni superate, dunque. Almeno per ora.

Ma posso sapere perche’ ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual’e’ la sua colpa? Non capisco... spiegatemi.#gfvip #giulia — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 16, 2021

Tommaso e Giulia stanno facendo paceeeee!!!!! Guardateeeee ????????#GFvip — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 16, 2021