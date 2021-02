Alessia Marcuzzi: "La rivalità con Ilary Blasi? Evidentemente abbiamo corde simili"

Dalle Iene al Grande Fratello, adesso anche L'Isola dei Famosi. Tra Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi c'è un passaggio di testimone che va avanti da anni a Mediaset. E mentre i più maliziosi parlano di un'accesa rivalità fra le conduttrici, ora una delle due ora rompe il silenzio.

Alessia Marcuzzi, in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, assicura che non esiste nessuna competizione: "Io e lei ci siamo scambiate spesso i programmi, evidentemente abbiamo corde simili". Nel 2018 tornò al timone del Gf, dopo l'addio della moglie di Francesco Totti, e mai avrebbe pensato di ricevere quella sorpresa: "Quando sono tornata mi fece un videomessaggio dicendo che era felice che fossi 'tornata a casa'. È stata carina, era una cosa bella, l'ho apprezzata".

Alessia Marcuzzi: "Sono la iena meno cattiva del mondo"

Smentita ogni tipo di rivalità con la collega, Alessia Marcuzzi ora è concentratissima sul suo impegno a Le Iene: "Sono la iena meno cattiva del mondo - spiega - non perché pensi di essere quella buona, ma perchè continuo a credere nelle persone, forse un po' troppo. Vedo sempre il bene e a volte la pago sulla mia pelle. Spesso sul lavoro devi affrontare situazioni scomode: io, invece, rimango atterrita, non sono capace di nascondere un disagio, dovrei essere più navigata. Per questo a Le Iene mi sento protetta".