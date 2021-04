Alessia Marcuzzi: "Mio marito positivo al coronavirus, non sarò a Le Iene"

Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia Marcuzzi, è positivo al coronavirus. La conduttrice lo fa sapere su Instagram: "Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare - scrive tra le storie - Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene".

Lei è negativa, ma salterà comunque la puntata de Le Iene di domani sera: "Fortunatamente sono risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari) - continua la conduttrice - ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, tutela delle persone che mi stanno accanto e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a Le Iene che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti".

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi salta la conduzione a causa del coronavirus. Lo scorso ottobre era risultata "leggermente positiva" al tampone rapido, poi invece negativa al molecolare e anche in quel caso aveva aggiornato i suoi follower sui social.

Il messaggio di Alessia Marcuzzi su Instagram