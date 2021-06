Tutti con Alessia Marcuzzi: da Mara Venier a Filippo Bisciglia, i messaggi d’affetto dopo l’addio a Mediaset

Una valanga di messaggi invade il profilo social della conduttrice dopo la notizia del suo divorzio professionale dall'azienda per cui ha lavorato per 25 anni

È arrivato inaspettato l’annuncio del divorzio professionale tra Alessia Marcuzzi e Mediaset dopo 25 anni di carriera. Il comunicato di una decisione definita sofferta dalla conduttrice di programmi che a loro modo hanno scritto una pagina di tv, ha fatto subito il giro dei social, diventando luogo virtuale in cui fa convergere l’affetto di amici e fan amareggiati dalla notizia. "Sempre con te, amore" scrive Mara Venier, grande amica personale di Alessia; "In bocca al lupo" aggiunge Simona Ventura; "Sei una persona meravigliosa", il commento di Filippo Bisciglia che ricorda come sia stata proprio lei a pronunciare per la prima volta il suo nome nell’edizione di quel GF che presentò nel 2006.

"Qualunque cosa tu decida sarà crescita personale o professionale per te. Ci hai dato tanto, in questi anni. Impossibile non continuare a volerti sempre un gran bene", ribadisce poi Rita Dalla Chiesa e anche Tommaso Zorzi che nell’azienda che lei lascia ci è entrato poco fa dalla porta del reality, tiene a riferirle il suo incoraggiamento: "Forza Ale, abbi cura di splendere". Non mancano poi le voci di Giulia De Lellis e Chiara Nasti, i cuori di Emma Marrone e di Elena Santarelli e anche una serie di emoticon che simboleggiano applausi da parte di Fabio Volo che il suo ‘grazie e arrivederci’ al piccolo schermo lo ha rivolto anni fa.

Un corale saluto di massa, insomma, riempie in queste ore la pagina Instagram di Alessia Marcuzzi, esaltata da una lista infinita di personaggi che palesano pubblicamente i propri buoni sentimenti verso la collega, ma anche dai fan, dalla gente comune che quella ‘Ale’ l’ha sempre seguita nel piccolo schermo sin dalle corse a perdifiato, volte a far scattare romantici colpi di fulmine a favor di telecamere negli anni Novanta.

Ed è proprio da lì, dalla gente comune che poi è il solo giudice supremo che decreta il successo o l’insuccesso di un personaggio, che arrivano i commenti più amareggiati e schietti nell’esprimere rammarico. "Io sono ancora sotto shock dell'uscita da #Mediaset di Alessia Marcuzzi! Un volto pulito che in questi 25 anni ha dato tanto non meritava questa uscita. Forse meglio così. Forse chissà ritornerà in un futuro prossimo. Comunque mancherà!", scrive qualcuno; "Io davvero non capisco che stia combinando #Mediaset, fa andare via una conduttrice come Alessia che ha sbagliato pochissimo e si tiene gente incapace.. poi si lamentano degli ascolti", osserva qualcun altro; "Onore ad #AlessiaMarcuzzi: una delle conduttrici più preparate,umili e raffinate della nostra televisione. Una grande (e aggiungerei GRAVE) perdita per #Mediaset", riferisce l’ennesimo telespettatore che contribuisce a far volare tra le tendenze social il nome di un’azienda chiamata adesso a trovare un volto altrettanto capace di entrare nelle simpatie delle persone e, soprattutto, di farle affezionare.

Io sono ancora sotto shock dell'uscita da #Mediaset di Alessia Marcuzzi!

Un volto pulito che in questi 25 anni ha dato tanto non meritava questa uscita.

Forse meglio così. Forse chissà ritornerà in un futuro prossimo.

Comunque mancherà!#ALESSIAMARCUZZI @lapinella pic.twitter.com/aYGjTKl6XB — Christian Lepore ???? (@chrislep_) June 30, 2021

Twitter Italia dopo aver letto che Alessia Marcuzzi lascia Mediaset #Mediaset pic.twitter.com/tdls1IHLlk — CiDevoPensareAncora (@IostoconTarabas) June 30, 2021

Io davvero non capisco che stia combinando #Mediaset.. fa andare via una conduttrice come Alessia che ha sbagliato pochissimo e si tiene gente incapace.. poi si lamentano degli ascolti ??‍????‍?? — al3xia ?? (@al3xia11) June 30, 2021