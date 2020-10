"Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus, salta la conduzione della diretta de Le Iene"

“Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus”: questa l’indiscrezione pubblicata da Libero, a poche ore dalla diretta su Italia1 della puntata de Le Iene di martedì 13 ottobre.

Il quotidiano specifica che al momento la notizia non è stata confermata dall’ufficio stampa del programma, ma Libero sostiene di aver avuto conferma da altre fonti. Anche Dagospia ha rilanciato poco dopo la notizia, specificando che “la conduzione è stata rivoluzionata last-minute”.

Le Iene, Giulio Golia positivo al coronavirus

Pochi giorni fa anche la iena Giulio Golia ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. In un video pubblicato su Facebook, Golia aveva spiegato come aveva contratto il virus e aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni, specificando di avere di avere al momento sintomi leggeri: "Ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Ho allertato il mio medico curante che mi ha prescritto il tampone. Sono corso a farlo e ahimè pochi minuti fa ho avuto il responso. Sono positivo al coronavirus. Sto bene, ho un leggero mal di testa, un'emicrania. Spero continui così. Vi aggiornerò piano piano sul mio stato di salute. Incrociamo le dita".